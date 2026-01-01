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9005PRB1
Simte-te în siguranță, condu în siguranță
Cu vizibilitate cu până la 30% mai bună decât un bec auto standard, becurile de far Vision asigură o performanţă excelentă a fasciculului la un preţ foarte competitiv, cu calitate de echipament original pentru siguranţă şi confort sporite.
Tip de lampă: HB3
12 V, 65 W
Vizibilitate cu până la 30 % mai mare
Cel mai bun raport preţ-calitate
Număr de becuri: 1
Soluţiile noastre de iluminat produc o rază de lumină puternică şi precisă, cu randament maxim. Becurile Vision produc un fascicul mai lung, pentru o mai mare siguranţă şi confort. Producem întotdeauna cele mai bune şi mai eficiente soluţii de iluminat, deoarece ştim că iluminatul nostru de înaltă calitate poate salva cândva o viaţă.
Lumina este o parte fundamentală a experienţei de condus şi este prima şi singura parte a circuitului de siguranţă, care ajută efectiv la prevenirea accidentelor. Philips promovează protecţia activă de siguranţă, pentru a preveni accidentele prin creşterea vizibilităţii generale şi a iluminării drumului.
De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.
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