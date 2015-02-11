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85126SYC1
Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
Lămpile Xenon LongerLife de la Philips sunt comercializate automat cu o garanție de 4 ani. Trebuie doar să-ți înregistrezi achiziția online pentru a-ți extinde garanția cu încă 3 ani, gratuit. Pentru a te simți în siguranță pentru următorii 7 ani.
Tip de lampă: D2R
85 V, 35 W
Număr de becuri: 1
Lămpile cu xenon Philips LongerLife oferă niveluri mai ridicate de calitate şi siguranţă. De la data achiziţiei, vei primi automat, gratuit, o garanţie de 4 ani.
Lămpile cu xenon LongerLife au o durată de utilizare mai mare decât orice altă lampă Philips cu xenon. Pentru linişte sufletească deplină, poţi beneficia gratuit de o garanţie suplimentară de 3 ani. Pur şi simplu înregistrează-te pe https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty şi urmează 3 paşi simpli: 1. Mai întâi, verifică dacă ai cumpărat un produs Philips original, utilizând autocolantul cu certificatul de autenticitate de pe ambalajul produsului. 2. După ce ai verificat, completează-ţi detaliile online şi furnizează dovada achiziţiei. 3. În final, tipăreşte şi păstrează certificatul de garanţie de 7 ani.
Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită şi extrem de rezistentă la temperaturi extreme şi vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips pot rezista şocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică.
4.3
din 5
47
Recenzii
Vlad58
11/02/2015
România
De incredere
Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28