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Producție oprită
49PFT4132/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Design elegant şi valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologia Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate Full HD, contrast ridicat şi reproducere clară a sunetului. Experimentează distracţia fără efort cu acest model simplu de utilizat.
123 cm (49")
Televizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
4.0
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
Axel2014
29/12/2020
Magyarország
Kiválló termék
Olcsó, FHD! Szép design, kicsit dobozos hangzás. Pc-hez DVI-HDMI kábelen kereszül is használni lehet. Nekem bevált a cucc. És a HDMI portnak köszönhetően ChromeCast is lehet hozzá használni, így wi-fi segítségével fel okosítható a tv! Én így is használom. Remekül, egyszerűen működik.
Avantaje
FullHD, HDMI, USB portok, design
Dezavantaje
Hangzás.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Data utilizării 2019-12-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Data utilizării 2019-12-29
fotoamator
08/02/2018
Polska
Ma wiele doskonałych funkcji
doskonały telewizor, wspaniały obraz i dzwięk polecam tym bardziej ze cena jest przystępna-w końcu to Philips a mam trochę urządzeń w domu tej marki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Вітторіо
02/11/2021
Україна
Виріб відповідає очікуванням!
Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.
Avantaje
*
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Data utilizării 2019-11-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Data utilizării 2019-11-02
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.