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Producție oprită
40PFT4100/12
LED TV subţire Full HD
Televizorul potrivit pentru astăzi şi mâine: televizorul Full HD subţire Philips seria 4100 cu Digital Crystal Clear. Experimentează imagini vii, sunet clar şi toate caracteristicile de care ai nevoie, precum porturi USB şi HDMI suplimentare utile pentru a te bucura de televizorul tău acasă.
102 cm (40")
LED TV Full HD
DVB-T/T2/C
Televizoarele tradiţionale au o ramă care înconjoară televizorul ca rama unei fotografii. Rama noastră extrem de îngustă este modernă şi subţire, astfel încât să te bucuri de o imagine mai mare.
Un televizor cu linii moderne, rafinate, merită un suport care să-l scoată din anonimat. De aceea, designerii Philips TV au creat acest suport deschis unic, pentru a se încadra perfect în încăperea ta.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi telenovela ta preferată, ştirile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
3.7
din 5
38
Recenzii
ghyorkyy
17/03/2016
România
Cumpărător verificat
produs excelent
cel mai bun produs led tv usor de utilizat cu o telecomanda foarte usor de utilizat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4100 LED TV subţire Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4100 LED TV subţire Full HD
lili07
02/01/2016
România
Cumpărător verificat
EXCELENT
Mult superior versiunii 22PFH4109/88. Imagine clara, culori vii, meniu prietenos Recomand cu caldura !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4100 LED TV subţire Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4100 LED TV subţire Full HD
Futerix
21/11/2015
România
Un produs extrem de echilibrat si mai ales bestbuy
Salutari, Am achizitionat acest TV doar de cateva zile asa ca nu imi pot da cu parerea despre fiabilitate in schimb imi place la nebunie cum se vede, calitatea e excelenta. Primul lucru pe care recomand sa-l faceti e update de soft de pe site-ul producatorului, se pune pe stick si asta e tot. Al doilea lucru e sa-l setati dupa plac, am observat ca multa lume se plange de seria asta din simplul fapt ca nu se descurca cu subtitrarile la filmele de pe HDD sau stick (apare aiurea) problema e utilizatorul nu TV-ul. Pentru a vedea corect subtitrarea fara a interveni asupra ei (fara editare din pc) trebuie setat in meniul de subtitrare pe Europa Centrala si atat. ENJOY. Un televizor excelent. PS: MKF FTW puse pe un HDD extern sau NAS si te-ai scos cu un TV beton care se misca excelent si fara lag pentru ca nu are smart, motiv pentru care am luat non-smart. TV-ul nu e asa dumb , are destule optiuni smart. Combinat cu un NUC sau un Android stick ai facut un super computer.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4100 LED TV subţire Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4100 LED TV subţire Full HD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.