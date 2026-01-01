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Producție oprită
40PFK4009/12
Televizor LED Full HD
Fiecare persoană din locuinţa dvs. se va bucura de imaginea clară, precisă a televizorului cu LED Full HD, seria 4100 de la Philips. Designul minimalist, imaginile vii şi sunetul minunat îl fac ideal pentru orice cameră din locuinţa dvs.
102 cm (40")
Televizor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Proiectat cu un aspect contemporan pentru a se potrivi decorului dvs. Pentru că televizorul dvs. trebuie să fie la fel de frumos şi oprit şi pornit.
Televizoarele tradiţionale au o ramă care înconjoară televizorul ca rama unei fotografii. Rama noastră extrem de îngustă este modernă şi subţire, astfel încât să vă bucuraţi de o imagine mai mare.
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar dvs. vă doriţi mai mult. Imaginaţi-vă detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Recenzii
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Upgrade software necesar pentru Pauză TV şi înregistrare pe USB. Pentru mai multe detalii despre actualizarea software, vizitaţi www.philips.com/TV apoi click pe asistenţă.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.