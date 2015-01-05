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Producție oprită
40PFH4009/88
Televizor LED Full HD
Fiecare persoană din locuinţa dvs. se va bucura de imaginea clară, precisă a televizorului cu LED Full HD, seria 4100 de la Philips. Designul minimalist, imaginile vii şi sunetul minunat îl fac ideal pentru orice cameră din locuinţa dvs.
102 cm (40")
Televizor LED Full HD
DVB-T/C
Pentru imagini naturale din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savuraţi telenovela dvs. preferată, ştirile sau vizionaţi cu prietenii un video - vă veţi bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar dvs. vă doriţi mai mult. Imaginaţi-vă detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
3.8
din 5
11
Recenzii
AVX480413
05/01/2015
Polska
technologicznie dobry telewizor
Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
elpe
12/12/2014
Polska
super tv
sprawuje się wyśmienicie, jest prosty w obsłudze i bardzo ładny
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
podoknom
12/09/2018
Slovenija
prav dobro
nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Upgrade software necesar pentru Pauză TV şi înregistrare pe USB. Pentru mai multe detalii despre actualizarea software, vizitaţi www.philips.com/TV apoi click pe asistenţă.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.