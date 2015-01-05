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Producție oprită

4000 seriesTelevizor LED Full HD

40PFH4009/88

3.8

| (11) Recenzii

Televizor LED Full HD

Fiecare persoană din locuinţa dvs. se va bucura de imaginea clară, precisă a televizorului cu LED Full HD, seria 4100 de la Philips. Designul minimalist, imaginile vii şi sunetul minunat îl fac ideal pentru orice cameră din locuinţa dvs.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologia Digital Crystal Clear

Televizor LED Full HD

  • 102 cm (40")

  • Televizor LED Full HD

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear: precizie pe care veţi dori să o împărtăşiţi

Pentru imagini naturale din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savuraţi telenovela dvs. preferată, ştirile sau vizionaţi cu prietenii un video - vă veţi bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.

LED TV Full HD—imagini LED excepţionale cu un contrast incredibil

Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar dvs. vă doriţi mai mult. Imaginaţi-vă detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.

Două intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrate

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

Specificaţii tehnice

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3.8

din 5

11

Recenzii

1

05/01/2015

Polska

Polska

technologicznie dobry telewizor

Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

12/12/2014

Polska

Polska

super tv

sprawuje się wyśmienicie, jest prosty w obsłudze i bardzo ładny

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

12/09/2018

Slovenija

Slovenija

prav dobro

nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. Upgrade software necesar pentru Pauză TV şi înregistrare pe USB. Pentru mai multe detalii despre actualizarea software, vizitaţi www.philips.com/TV apoi click pe asistenţă.

  2. Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.

  4. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  5. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  6. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.