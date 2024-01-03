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  • Energy Label Europe F
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  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie telecomandă
  • Fotografie detaliu produs
  • Schiţă laterală conector
  • Fotografie a produsului alternativ

Producție oprită

LEDAndroid TV LED HD

39PHS6707/12

4.2

| (9) Recenzii | 83% recomandă acest produs

Se potriveşte oriunde. Aspect deosebit.

Cauţi cel mai bun televizor pentru un apartament sau o cameră mai mică? Acest televizor Philips de 39 inchi arată excelent oriunde l-ai amplasa. Imagine clară şi sunet limpede de la un televizor inteligent Philips Android TV.

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TV brand claim gold

99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Android TV LED HD

Se potriveşte oriunde. Aspect deosebit.

  • 98 cm (39")

  • Sunet Dolby Atmos

  • Android TV

Vizionare intensă. Televizor LED HD Philips.

Indiferent de ce urmăreşti, descoperă plăcerea vizionării cu un televizor LED HD Philips. Procesorul televizorului optimizează calitatea imaginii pentru a oferi imagini clare, culori bogate şi mişcare fluidă. Obţii o experienţă de vizionare intensă de fiecare dată.

Potrivit pentru boxele soundbar compatibile cu Dolby Atmos

Potrivit pentru boxele soundbar compatibile cu Dolby Atmos

Intensifică dramatismul indiferent ce vizionezi. Acest televizor Philips Android TV este potrivit pentru boxele soundbar compatibile cu Dolby Atmos, care reproduc înălţimea, dar şi adâncimea. Vei trăi experienţa unui sunet surround tridimensional care se propagă deasupra şi în jurul tău.

Pur şi simplu inteligent. Android TV.

Pur şi simplu inteligent. Android TV.

Philips Android TV îţi oferă conţinutul dorit, atunci când doreşti. Poţi personaliza ecranul principal pentru a afişa aplicaţiile preferate, permiţându-ţi să începi uşor streamingul filmelor şi al serialelor favorite. Sau poţi relua de unde ai rămas.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

9

Recenzii

83%

recomandă acest produs

3
1

03/01/2024

România

România

Televizorul este foarte bun

Consider că pot să recomand oricui acest produs, deoarece își face treabă foarte bine.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Data utilizării 2023-07-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Data utilizării 2023-07-03

27/02/2022

România

România

Produsul este excelent

Imaginea este foarte buna. Poti instala Twitch din Google Play, pentru ca nu este adaugata ca default.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 39PHS6707 Android TV LED HD

03/07/2022

Polska

Polska

lekkość

tani i lekki ale trzeba na tą lekkość uważać bo łatwo może upaść i po tv :)

Avantaje

duży dobry obraz,łatwy w obsłudze

Dezavantaje

trudne ustawienie kanałów tv tz. nie wiem jak przestawić kanały i dopasoawać do mojego ustawienia

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Data utilizării 2022-06-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Data utilizării 2022-06-03

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  3. Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.

  5. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

  6. Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.

  7. Este necesar abonament Disney+. Conform termenilor de la adresa https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney şi entităţile sale asociate. Disney+ este disponibil în anumite limbi şi ţări.

  8. Asistentul Google este disponibil pe televizoarele Philips Android TV cu sistem de operare Android O (8) sau versiuni superioare. Asistentul Google este disponibil în anumite limbi şi ţări.

  9. Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de la adresa https://www.netflix.com