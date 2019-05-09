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Producție oprită
39PHS4112/12
Televizor LED ultrasubţire
Design elegant şi valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologie Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate HD, contrast ridicat şi reproducere clară a sunetului. Experimentează distracţia fără efort cu acest model simplu de utilizat.
98 cm (39")
Televizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Când creează un nou televizor, echipele noastre iau în considerare fiecare aspect: de la tehnologie la design. Picioarele noi Edge au fost proiectate pentru a crea spaţiu sub televizorul dvs., în locul unde ar fi fost un suport tradiţional, astfel oferindu-vă o experienţă de vizionare mult mai captivantă. Efectul? Un televizor care îşi menţine poziţia şi salută cu încredere viitorul.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.
4.6
din 5
18
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Philips17
09/05/2019
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Este un produs bun, nu am avut nici o ezitare in a alege un tv de la Philips, in 2017 era de ultima generatie. Nici o problema pana in momentul de fata si cu siguranta nu va fi. Imaginea era atunci ceva nou in comparatie cu alte marci.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Televizor LED ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Televizor LED ultrasubţire
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08/02/2020
Magyarország
Philips!!
Kb. 1 éve vettük, a tv kifogástalan. De ezt is várja el a fogyasztó a Philipstől!
Avantaje
Kifogástalan kép, megfelelő működés.
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Data utilizării 2019-08-08
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Data utilizării 2019-08-08
Endru83
26/09/2019
Magyarország
Nagyon tetszik
Gyönyörű a kép, hangja tiszta, nem recseg, elég sok csatlakozási lehetőségek van. Távirányító jól bírja, nem kopik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.