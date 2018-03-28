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Producție oprită

4100Televizor LED ultrasubţire

32PHS4131/12

3.8

| (11) Recenzii | 80% recomandă acest produs

Televizor LED ultrasubţire

Designul elegant al televizorului Philips din seria 4100 cu Digital Crystal Clear aduce o valoare de excepţie în casa ta. Bucură-te de o calitate excelentă a imaginii şi de un sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologie Digital Crystal Clear

Televizor LED ultrasubţire

  • 80 cm (32")

  • Televizor LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Suporturi subţiri ca o lamă de ras, în negru

Întunecat, misterios şi incredibil de puternic. Suporturile Philips negre, de tip lamă duc televizorul tău la un alt nivel. Construcţia durabilă într-un design ultra subţire propagă meticulos eleganţa şi stilul noului tău televizor. Iar prin postura puternică, este chiar o minune cum ceva aşa mic poate face atât de multe.

USB pentru redare multimedia

USB pentru redare multimedia

Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.

Noul standard HEVC integrat, pentru imagini de înaltă calitate

Noul standard HEVC integrat îţi permite să te bucuri de o transmisie cu o rezoluţie ce asigură o calitate înaltă a imaginii.

Specificaţii tehnice

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3.8

din 5

11

Recenzii

80%

recomandă acest produs

3

28/03/2018

Česká republika

Česká republika

výborný

Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

22/07/2017

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

v této cenové relaci výborný

v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

23/04/2017

Česká republika

Česká republika

DOPORUČUJI

NA DÁLKOVÉM OVLADAČI TLAČÍTKA PŘEDVOLBY KANÁLŮ 0 - 9 BY MOHLA BÝT VĚTŠÍ. OBČAS NEJDE PO ZAPNUTÍ ZVUK, TELEVIZOR SE MUSÍ ZNOVU VYPNOUT A ZAPNOUT OVLADAČEM, NEBO POUŽÍT MALÝ JOYSTICK V ZADNÍ ČÁSTI TELEVIZORU. TOTO NEODSTRANILA ANI POSLEDNÍ AKTUALIZACE Z ÚNORA 2017.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.