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Producție oprită

4100 seriesTelevizor LED ultrasubţire

32PHS4112/12

4.6

| (18) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Televizor LED ultrasubţire

Design elegant şi valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologie Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate HD, contrast ridicat şi reproducere clară a sunetului. Experimentează distracţia fără efort cu acest model simplu de utilizat.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu tehnologie Digital Crystal Clear

Televizor LED ultrasubţire

  • 80 cm (32")

  • Televizor LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Suporturile subţiri şi rafinate dau impresia unei greutăţi reduse

Când creează un nou televizor, echipele noastre iau în considerare fiecare aspect: de la tehnologie la design. Picioarele noi Edge au fost proiectate pentru a crea spaţiu sub televizorul dvs., în locul unde ar fi fost un suport tradiţional, astfel oferindu-vă o experienţă de vizionare mult mai captivantă. Efectul? Un televizor care îşi menţine poziţia şi salută cu încredere viitorul.

Două intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrate

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

Televizor LED pentru imagini cu un contrast extraordinar

Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

18

Recenzii

88%

recomandă acest produs

2
1

09/05/2019

România

România

Acest produs are caracteristici extraordinare

Este un produs bun, nu am avut nici o ezitare in a alege un tv de la Philips, in 2017 era de ultima generatie. Nici o problema pana in momentul de fata si cu siguranta nu va fi. Imaginea era atunci ceva nou in comparatie cu alte marci.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Televizor LED ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Televizor LED ultrasubţire

08/02/2020

Magyarország

Magyarország

Philips!!

Kb. 1 éve vettük, a tv kifogástalan. De ezt is várja el a fogyasztó a Philipstől!

Avantaje

Kifogástalan kép, megfelelő működés.

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Data utilizării 2019-08-08

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Data utilizării 2019-08-08

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon tetszik

Gyönyörű a kép, hangja tiszta, nem recseg, elég sok csatlakozási lehetőségek van. Távirányító jól bírja, nem kopik.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

  5. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.