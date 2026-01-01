PMR 100 Hz pentru imagini în mişcare fluide

Nimic nu se compară cu adrenalina din jocuri, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acţiune. De aceea, acest televizor Philips dispune de Perfect Motion Rate de 100 Hz; astfel, vă veţi putea bucura de imagini fluide în mişcare. Chiar dacă pulsul dvs. ar putea creşte din pricina acțiunii, imaginea nu o să sufere trepidaţii.