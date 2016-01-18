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Producție oprită
32PHH4100/88
LED TV subţire
Televizorul potrivit pentru astăzi şi mâine: televizorul LED subţire Philips seria 4100 cu Digital Crystal Clear. Experimentează imagini vii, sunet clar şi toate caracteristicile de care ai nevoie, precum porturi USB şi HDMI suplimentare utile pentru a te bucura de televizorul tău acasă.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/C
Televizoarele tradiţionale au o ramă care înconjoară televizorul ca rama unei fotografii. Rama noastră extrem de îngustă este modernă şi subţire, astfel încât să te bucuri de o imagine mai mare.
Un televizor cu linii moderne, rafinate, merită un suport care să-l scoată din anonimat. De aceea, designerii Philips TV au creat acest suport deschis unic, pentru a se încadra perfect în încăperea ta.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi telenovela ta preferată, ştirile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
4.1
din 5
15
Recenzii
87%
recomandă acest produs
WeIpErT
18/01/2016
România
Foarte Tare ca si pret in ce priveste calitatea
Il am de foarte putin timp si pot spune ca sunt foarte multumit de el, calitate imagine, ireprosabila
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4100 LED TV subţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4100 LED TV subţire
JS28
16/10/2015
Polska
Telewizor jest warty uwagi.
Niesamowity obraz, głębia i kolory, nic się nie rozmazuje a kolory są wyraziste. Prosty w obsłudze. Jeżeli ktoś chce prosty telewizor, bez dodatkowych funkcji typu np. 3D, android, to ten jest satysfakcjonujący. Polecam. My jesteśmy nim zachwyceni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
radi89
20/06/2019
България
Работи прекрасно, картината е супер, черното е черно.
Картината е супер, черното е черно. Бех си купила отново Philips, която и да е категория.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.