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Producție oprită
32PHH4009/88
Televizor LED
Fiecare persoană din locuinţa dvs. se va bucura de imaginea clară, precisă a televizorului cu LED, seria 4100 de la Philips. Designul minimalist, imaginile vii şi sunetul minunat îl fac ideal pentru orice cameră din locuinţa dvs.
81 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/C
Cu iluminarea de fundal cu LED vă puteţi bucura de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
Nimic nu se compară cu adrenalina din jocuri, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acţiune. De aceea, acest televizor Philips dispune de Perfect Motion Rate de 100 Hz; astfel, vă veţi putea bucura de imagini fluide în mişcare. Chiar dacă pulsul dvs. ar putea creşte din pricina acțiunii, imaginea nu o să sufere trepidaţii.
4.6
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
Daniel1403
18/03/2018
România
Un produs super ok
Un produs usor de utilizat si foarte bun și indemanatic ,subțire drăguț și o imagine super clara
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
EmyC
26/02/2018
România
Perfect pentru dormitor
Pentru camere ~10mp este ideal. Imagine foarte buna, meniu usor de utilizat, conectivitate, ci+.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
PTICE
13/01/2015
Česká republika
PERFEKTNÍ OBRAZ , JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ , NÍZKÁ SPOTŘEBA - VŠEM DOPORUČUJI
perfektní televizor , pěkný obraz , nízká spotřeba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Upgrade software necesar pentru Pauză TV şi înregistrare pe USB. Pentru mai multe detalii despre actualizarea software, vizitaţi www.philips.com/TV apoi click pe asistenţă.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.