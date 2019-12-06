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Producție oprită
32PFT4101/12
LED TV ultrasubţire Full HD
Designul elegant al televizorului Philips din seria 4100 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea full HD a imaginii, cu Perfect Motion Rate şi sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.
80 cm (32")
LED TV Full HD
DVB-T/T2/C
Picture Performance Index combină tehnologia de afişare şi motoarele avansate de procesare a imaginii Philips pentru a îmbunătăţi elementele percepţiei: claritatea, mişcarea, contrastul şi culoarea. Indiferent de sursă, te vei bucura întotdeauna de imagini extraordinar de clare cu detalii şi profunzime incredibile, de cel mai adânc nivel de negru, de cel mai luminos alb şi de cele mai vii şi strălucitoare culori, precum şi de tonuri naturale şi reale, de fiecare dată.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
4.0
din 5
42
Recenzii
Ciupy
06/12/2019
România
Un super TV!
Un TV foarte bun! L-am utilizat inclusiv pentru redare fișiere media de pe Stick USB. Mi-a recunoscut fără probleme un hard disk Western Digital de 2TB. Recomand!
Avantaje
Culori vii, luminozitate bună, consum redus!
Dezavantaje
Nu am
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD
Data utilizării 2017-12-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD
Data utilizării 2017-12-06
Andreidan71
08/05/2019
România
Foarte bun
Am acest televizor de 2 ani si sunt foarte multumit de el si de modul usor de utilizare a programelor. Recomand acest produs.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD
Koko30
07/05/2019
România
Foarte bun pentru pretul dat!!
Foarte bun!!usor de folosit intuitiv pret foarte accesibil!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.