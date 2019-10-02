ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Imagine primară

Producție oprită

4000 seriesTelevizor LED Full HD ultrasubţire

32PFS4131/12

4.1

| (22) Recenzii | 85% recomandă acest produs

Televizor LED Full HD ultrasubţire

Designul elegant al televizorului Philips din seria 4100 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea full HD a imaginii şi de sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.

Vezi toate beneficiile
TV brand claim gold

99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologie Digital Crystal Clear

Televizor LED Full HD ultrasubţire

  • 80 cm (32")

  • Televizor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Picture Performance Index îmbunătăţeşte toate elementele de vizualizare

Picture Performance Index îmbunătăţeşte toate elementele de vizualizare

Picture Performance Index combină tehnologia de afişare şi motoarele avansate de procesare a imaginii Philips pentru a îmbunătăţi elementele percepţiei: claritatea, mişcarea, contrastul şi culoarea. Indiferent de sursă, te vei bucura întotdeauna de imagini extraordinar de clare cu detalii şi profunzime incredibile, de cel mai adânc nivel de negru, de cel mai luminos alb şi de cele mai vii şi strălucitoare culori, precum şi de tonuri naturale şi reale, de fiecare dată.

Digital Crystal Clear pentru precizie pe care vei dori să o împărtăşeşti

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.

Două intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrate

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.1

din 5

22

Recenzii

85%

recomandă acest produs

02/10/2019

Magyarország

Magyarország

Tényleg kiváló ebben a kategóriában!

Totálisan rendben van minden tulajdonsága a kép minőségéről nem is beszélve ebben az ár/kategóriában a legdurvább teljesítménye játék konzolon!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

27/09/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló kép, sallang mentes funkciók

Kiváló képminőség, bár a hangja elég gyenge, kiegészítő hangfal ajánlott. Könnyű használat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

23/04/2017

Magyarország

Magyarország

A legjobb!!!

A lehető legkiválóbb TV ami csak lehet nekünk. Philips-et vagy semmit! :D

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.