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Producție oprită
32PFS4131/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Designul elegant al televizorului Philips din seria 4100 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea full HD a imaginii şi de sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.
80 cm (32")
Televizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Picture Performance Index combină tehnologia de afişare şi motoarele avansate de procesare a imaginii Philips pentru a îmbunătăţi elementele percepţiei: claritatea, mişcarea, contrastul şi culoarea. Indiferent de sursă, te vei bucura întotdeauna de imagini extraordinar de clare cu detalii şi profunzime incredibile, de cel mai adânc nivel de negru, de cel mai luminos alb şi de cele mai vii şi strălucitoare culori, precum şi de tonuri naturale şi reale, de fiecare dată.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
4.1
din 5
22
Recenzii
85%
recomandă acest produs
Roland79
02/10/2019
Magyarország
Tényleg kiváló ebben a kategóriában!
Totálisan rendben van minden tulajdonsága a kép minőségéről nem is beszélve ebben az ár/kategóriában a legdurvább teljesítménye játék konzolon!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Tebee
27/09/2017
Magyarország
Kiváló kép, sallang mentes funkciók
Kiváló képminőség, bár a hangja elég gyenge, kiegészítő hangfal ajánlott. Könnyű használat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Gábor20
23/04/2017
Magyarország
A legjobb!!!
A lehető legkiválóbb TV ami csak lehet nekünk. Philips-et vagy semmit! :D
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.