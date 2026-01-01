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Producție oprită
32PFK4009/12
Televizor LED Full HD
Fiecare persoană din locuinţa dvs. se va bucura de imaginea clară, precisă a televizorului cu LED Full HD, seria 4100 de la Philips. Designul minimalist, imaginile vii şi sunetul minunat îl fac ideal pentru orice cameră din locuinţa dvs.
81 cm (32")
Televizor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Proiectat cu un aspect contemporan pentru a se potrivi decorului dvs. Pentru că televizorul dvs. trebuie să fie la fel de frumos şi oprit şi pornit.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
Recenzii
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Upgrade software necesar pentru Pauză TV şi înregistrare pe USB. Pentru mai multe detalii despre actualizarea software, vizitaţi www.philips.com/TV apoi click pe asistenţă.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.