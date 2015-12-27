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Producție oprită
32PFH4100/88
LED TV subţire Full HD
Televizorul potrivit pentru astăzi şi mâine: televizorul Full HD subţire Philips seria 4100 cu Digital Crystal Clear. Experimentează imagini vii, sunet clar şi toate caracteristicile de care ai nevoie, precum porturi USB şi HDMI suplimentare utile pentru a te bucura de televizorul tău acasă.
80 cm (32")
Televizor LED Full HD
DVB-T/C
Perfect Motion Rate combină tehnologia de afişare Philips şi tehnicile de procesare video avansate pentru a îmbunătăţi calitatea fiecărui cadru. Dacă îţi plac jocurile, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acţiune, vei experimenta imagini în mişcare line şi de claritate maximă.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi telenovela ta preferată, ştirile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Un televizor cu linii moderne, rafinate, merită un suport care să-l scoată din anonimat. De aceea, designerii Philips TV au creat acest suport deschis unic, pentru a se încadra perfect în încăperea ta.
3.6
din 5
48
Recenzii
Janos
27/12/2015
România
Recomand
Un televozor OK! Calitatea imaginii este foarte buna si sunetul la fel!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4100 Full HD Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFH4100 Full HD Slim LED TV
Egyert
15/01/2022
Magyarország
Egy jó vétel
A mai napig használom, bár ez még nem okos TV. Negatív csak az, hogy hamar tönkre ment a HDMI csatlakozója.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Peti
19/08/2016
Magyarország
Klassz készülék
Igazán jó készülék. Remek hép- és hangbeállítási lehetőségekkel. A csatornák egyéni programozása lehetne egyszerűbb.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.