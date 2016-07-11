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Producție oprită
274E5QHAW/01
Imagini vibrante cu afişaj AH-IPS
Acest afişaj atractiv de la Philips cu ramă extrem de îngustă şi ecran AH-IPS vă oferă imagini minunate, în culori vibrante. Tehnologia Mobile HD link vă permite să redaţi conţinutul smartphone-ului dvs.
Ramă extrem de îngustă
27" (68,6 cm)
MHL
Utilizând panourile din cea mai recentă tehnologie, noile afişaje Philips sunt concepute cu o abordare minimalistă, limitând grosimea exterioară a ramei la aproximativ 2,5 mm. În combinaţie cu banda de matrice neagră din interiorul panoului, de aproximativ 9 mm, dimensiunile totale ale ramei sunt considerabil reduse, permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special concepută pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, rama extrem de îngustă vă oferă sentimentul că utilizaţi un singur ecran mare.
TrueVision utilizează o tehnologie patentată Philips cu algoritmi avansaţi pentru testarea şi alinierea afişajului monitorului care oferă performanţe de afişare de excepţie. Phillips se asigură că monitoarele TrueVision ies din fabrică calibrate cu acest proces care vă oferă culori şi calitate a imaginii consecvente.
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Lucian796
11/07/2016
România
Cumpărător verificat
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Andrei33
13/01/2016
România
Cel mai bun monitor pe care l-am avut !
Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
miraoon
18/09/2014
Polska
Cumpărător verificat
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.
Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.