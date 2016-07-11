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Producție oprită

Monitor LCD cu SmartImage lite

274E5QHAW/01

5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Imagini vibrante cu afişaj AH-IPS

Acest afişaj atractiv de la Philips cu ramă extrem de îngustă şi ecran AH-IPS vă oferă imagini minunate, în culori vibrante. Tehnologia Mobile HD link vă permite să redaţi conţinutul smartphone-ului dvs.

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cu ramă extrem de îngustă, MHL

Imagini vibrante cu afişaj AH-IPS

  • Ramă extrem de îngustă

  • 27" (68,6 cm)

  • MHL

Cablul MHL opţional permite redarea HD video şi audio

Aspect minimalist cu ramă extrem de îngustă

Utilizând panourile din cea mai recentă tehnologie, noile afişaje Philips sunt concepute cu o abordare minimalistă, limitând grosimea exterioară a ramei la aproximativ 2,5 mm. În combinaţie cu banda de matrice neagră din interiorul panoului, de aproximativ 9 mm, dimensiunile totale ale ramei sunt considerabil reduse, permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special concepută pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, rama extrem de îngustă vă oferă sentimentul că utilizaţi un singur ecran mare.

TrueVision asigură imaginii de calitate de laborator

TrueVision utilizează o tehnologie patentată Philips cu algoritmi avansaţi pentru testarea şi alinierea afişajului monitorului care oferă performanţe de afişare de excepţie. Phillips se asigură că monitoarele TrueVision ies din fabrică calibrate cu acest proces care vă oferă culori şi calitate a imaginii consecvente.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

11/07/2016

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

13/01/2016

România

România

Cel mai bun monitor pe care l-am avut !

Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

18/09/2014

Polska

Polska

Cumpărător verificat

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

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Referințe

  1. Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.

  2. Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL

  3. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.