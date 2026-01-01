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Producție oprită
273G3DHSW/00
Experimentaţi jocuri 3D pe afişajul dvs. mare
Implicaţi-vă în jocuri 3D pe monitorul cu LED-uri Philips 273G. Datorită ecranului de mari dimensiuni, ochelarilor cu obturator 3D activi şi intrărilor multiple HDMI, jocurile au devenit mai incitante!
G Line
27" (68,6 cm)
3D, ochelari cu obturator
Software PC pentru setări de afişare cu reglare fină performante. Philips oferă utilizatorilor două opţiuni pentru reglarea setărilor afişajului. Fie navigaţi prin meniul OSD cu mai multe niveluri cu ajutorul butoanelor de pe ecran, fie utilizaţi software-ul Philips SmartControl pentru a regla uşor diferitele setări pentru afişaj într-un mod familiar.
Reinventaţi-vă colecţia 2D preferată de jocuri, filme şi materiale video cu software-ul pentru PC instalat. Printr-un clic cu mouse-ul, priviţi-le cum se transformă cu profunzime 3D uluitoare.
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
Recenzii
Dacă aveţi stări de disconfort cum ar fi ameţeala, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionaţi materiale în format 3D pentru perioade îndelungate de timp.
Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că aceştia nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni pentru a afla mai multe informaţii despre 3D şi despre sănătate
Reţineţi că software-ul pentru PC (TriDef 3D) pentru jocuri 3D necesită plăci video AMD/ATI.