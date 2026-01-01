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  • Afişaj AMVA de înaltă performanţă
  • Afişaj AMVA de înaltă performanţă
  • Afişaj AMVA de înaltă performanţă
  • Afişaj AMVA de înaltă performanţă

Producție oprită

Monitor LCD AMVA, cu iluminare de fundal cu LED-uri

273E3QHSB/00

Afişaj AMVA de înaltă performanţă
Urmăriţi imagini de un contrast extrem de ridicat pe acest afişaj AMVA cu LED-uri. Cu dimensiunile sale ample, unghiul mare de vizionare şi imagini luminoase şi vii, este pregătit pentru a vă distra.
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pentru imagini vii, de un contrast extrem de ridicat

Afişaj AMVA de înaltă performanţă

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Ecran Full HD

Afişaj cu LED AMVA pentru imagini vii, extralate şi contrast foarte ridicat

Afişaj cu LED AMVA pentru imagini vii, extralate şi contrast foarte ridicat

Afişajul cu LED AMVA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care vă oferă un raport de contrast foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe Web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, oferind imagini foarte clare chiar şi în modul pivot la 90 de grade

Rezoluţie 16:9 Full HD pentru jocuri şi semnal video

Rezoluţie 16:9 Full HD pentru jocuri şi semnal video

Acest ecran LCD Full HD are o rezoluţie panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea mai ridicată rezoluţie care poate fi obţinută din surse HD, pentru o calitate ireproşabilă a imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile viitoare, acceptând semnal 1080p din orice sursă, inclusiv din cele mai noi console de jocuri HD şi Blu-Ray. Procesarea semnalului este mult îmbunătăţită, pentru a accepta o calitate a semnalului şi o rezoluţie mult mai ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării progresive sunt complet lipsite de scintilaţii, cu luminozitate mare şi contrast optim.

Compatibil HDMI pentru divertisment Full-HD

Compatibil HDMI pentru divertisment Full-HD

Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea semnalelor digitale video şi audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receivere A/V şi camere video).

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