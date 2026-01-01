Afişaj cu LED AMVA pentru imagini vii, extralate şi contrast foarte ridicat

Afişajul cu LED AMVA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care vă oferă un raport de contrast foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe Web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, oferind imagini foarte clare chiar şi în modul pivot la 90 de grade