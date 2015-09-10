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    Cea mai lină şi rapidă experienţă de joc posibilă
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Producție oprită

BrillianceMonitor LCD cu NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Cea mai lină şi rapidă experienţă de joc posibilă
Dominaţi competiţia aşa cum nu aţi făcut-o până acum. Monitorul pentru jocuri Philips 272G5DYEB de 27" cu tehnologie NVIDIA G-SYNC™ elimină fenomenul de sfâşiere a imaginii şi tremurat, oferind cea mai lină şi mai rapidă experienţă de joc.
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Tehnologia NVIDIA G-SYNC™

Cea mai lină şi rapidă experienţă de joc posibilă

  • G Line

  • 144 Hz

  • 27" (68,6 cm)

NVIDIA G-SYNC™ pentru jocuri rapide, fără întreruperi

NVIDIA G-SYNC™ pentru jocuri rapide, fără întreruperi

NVIDIA G-SYNC™ este o nouă tehnologie revoluţionară de afişare care oferă cea mai lină şi mai rapidă experienţă de joc de până acum. Performanţa revoluţionară a G-SYNC™ este obţinută prin sincronizarea ratelor de reîmprospătare a afişajului cu GPU din PC-ul dvs. pe bază de GeForce GTX, eliminând fenomenul de sfâşiere a imaginii şi minimizând tremuratul şi decalajul de intrare. Rezultatul: scenele apar instantaneu, obiectele sunt mai clare şi jocurile se desfăşoară super lin, oferindu-vă o experienţă vizuală uluitoare şi un avantaj competitiv serios.

Rate de reîmprospătare de 144 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Rate de reîmprospătare de 144 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Jucaţi jocuri intense şi competitive. Aveţi nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj Philips recreează imaginea de pe ecran până la 144 de ori pe secundă, efectiv de 2,4 ori mai rapid decât un afişaj standard. O rată mai scăzută a cadrelor poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 144 Hz, puteţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru ca dvs. să îi puteţi focaliza cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest ecran Philips este partenerul perfect pentru jocuri

SmartResponse: răspuns de 1 ms pentru jocuri rapide

SmartResponse: răspuns de 1 ms pentru jocuri rapide

SmartResponse este o tehnologie de accelerare exclusivă de la Philips care, atunci când este pornită, reglează automat timpul de răspuns la cerinţele specifice ale aplicaţiei, precum jocurile şi filmele, care necesită un timp de răspuns mai scurt pentru a produce imagini fără trepidaţii, temporizare şi umbre

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/09/2015

Polska

Polska

Super !!

Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

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Referințe

  1. Asigură-te că sistemul de operare al PC-ului tău este Windows 7 sau superior, că placa video este NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU sau superioară şi că este actualizată cu cel mai recent driver.

  2. Modul G-Sync, modul ULMB şi modul 3D Vision există independent, în acelaşi timp. Dacă unul dintre moduri este activat, celelalte două trebuie să fie dezactivate.

  3. ULMB se activează numai la 85 Hz, 100 Hz şi 120 Hz. 3D Vision se activează numai la 100 Hz şi 120 Hz.

  4. Pentru placa video NVIDIA şi conexiunea DisplayPort necesare pentru funcţia G-SYNC™, consultă www.geforce.com/g-sync pentru mai multe informaţii.

  5. Pentru orice întrebări legate de performanţa de 144 Hz, adresaţi-vă direct furnizorului plăcii dvs.

  6. Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC şi 3D Vision sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale NVIDIA în Corporation Statele Unite şi alte ţări.

  7. BATMAN: software ARKHAM ORIGINS Copyrigth 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Dezvoltat de WB Games Montreal şi Splash Damage. BATMAN şi toate personajele, elementele distinctive ale acestora şi elementele conexe sunt mărci comerciale ale DC Comics Copyright 2013. Toate drepturile rezervate.

  8. LOGO-UL WB GAMES, WB SHIELD: ™ & Copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)