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Producție oprită
272G5DYEB/00
G Line
144 Hz
27" (68,6 cm)
NVIDIA G-SYNC™ este o nouă tehnologie revoluţionară de afişare care oferă cea mai lină şi mai rapidă experienţă de joc de până acum. Performanţa revoluţionară a G-SYNC™ este obţinută prin sincronizarea ratelor de reîmprospătare a afişajului cu GPU din PC-ul dvs. pe bază de GeForce GTX, eliminând fenomenul de sfâşiere a imaginii şi minimizând tremuratul şi decalajul de intrare. Rezultatul: scenele apar instantaneu, obiectele sunt mai clare şi jocurile se desfăşoară super lin, oferindu-vă o experienţă vizuală uluitoare şi un avantaj competitiv serios.
Jucaţi jocuri intense şi competitive. Aveţi nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj Philips recreează imaginea de pe ecran până la 144 de ori pe secundă, efectiv de 2,4 ori mai rapid decât un afişaj standard. O rată mai scăzută a cadrelor poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 144 Hz, puteţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru ca dvs. să îi puteţi focaliza cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest ecran Philips este partenerul perfect pentru jocuri
SmartResponse este o tehnologie de accelerare exclusivă de la Philips care, atunci când este pornită, reglează automat timpul de răspuns la cerinţele specifice ale aplicaţiei, precum jocurile şi filmele, care necesită un timp de răspuns mai scurt pentru a produce imagini fără trepidaţii, temporizare şi umbre
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Fankman
10/09/2015
Polska
Super !!
Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Asigură-te că sistemul de operare al PC-ului tău este Windows 7 sau superior, că placa video este NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU sau superioară şi că este actualizată cu cel mai recent driver.
Modul G-Sync, modul ULMB şi modul 3D Vision există independent, în acelaşi timp. Dacă unul dintre moduri este activat, celelalte două trebuie să fie dezactivate.
ULMB se activează numai la 85 Hz, 100 Hz şi 120 Hz. 3D Vision se activează numai la 100 Hz şi 120 Hz.
Pentru placa video NVIDIA şi conexiunea DisplayPort necesare pentru funcţia G-SYNC™, consultă www.geforce.com/g-sync pentru mai multe informaţii.
Pentru orice întrebări legate de performanţa de 144 Hz, adresaţi-vă direct furnizorului plăcii dvs.
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