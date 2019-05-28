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Producție oprită
24PHS4031/12
Televizor LED ultrasubţire
Designul elegant al televizorului Philips din seria 4000 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea HEVC a imaginii şi de sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.
60 cm (24")
Televizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Atrăgătoare. De ultimă generaţie. Rafinată. Precisă. Silueta Philips ultrasubţire. Faptul că ceva atât de subţire poate să atragă atâta interes nu ar trebui să surprindă, considerând câtă eleganţă va aduce interiorului casei tale.
Întunecat, misterios şi incredibil de puternic. Suporturile Philips negre, de tip lamă duc televizorul tău la un alt nivel. Construcţia durabilă într-un design ultra subţire propagă meticulos eleganţa şi stilul noului tău televizor. Iar prin postura puternică, este chiar o minune cum ceva aşa mic poate face atât de multe.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
4.7
din 5
11
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Kožený
28/05/2019
Česká republika
pěkný, cenově dostupný, výborný obraz
Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
suchman
10/04/2018
Česká republika
Naprostá spokojenost
Skvělý příjem signálu, pěkné barvy, malý odběr el.energie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Dandy
21/11/2017
Česká republika
Výnikající televizor, vřele doporučuji.
Po vybalení a zapojení s digitální anténou SDV6222/12 ihhned po naladění TV stanic bezchybný obraz a zvuk. Vše o televizoru , ladění , nastavení přehledné a perfektně fungující. Televizor má krásný obraz a jásný čistý zvuk. Doporučuji jeho nákup, určitě splní náročné požadavky od náročného zákazníka.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.