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Producție oprită

4000 seriesTelevizor LED ultrasubţire

24PHS4031/12

4.7

| (11) Recenzii | 91% recomandă acest produs

Televizor LED ultrasubţire

Designul elegant al televizorului Philips din seria 4000 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea HEVC a imaginii şi de sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologie Digital Crystal Clear

Televizor LED ultrasubţire

  • 60 cm (24")

  • Televizor LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Linii ultrasubţiri pentru un profil rafinat

Linii ultrasubţiri pentru un profil rafinat

Atrăgătoare. De ultimă generaţie. Rafinată. Precisă. Silueta Philips ultrasubţire. Faptul că ceva atât de subţire poate să atragă atâta interes nu ar trebui să surprindă, considerând câtă eleganţă va aduce interiorului casei tale.

Suporturi subţiri ca o lamă de ras, în negru

Întunecat, misterios şi incredibil de puternic. Suporturile Philips negre, de tip lamă duc televizorul tău la un alt nivel. Construcţia durabilă într-un design ultra subţire propagă meticulos eleganţa şi stilul noului tău televizor. Iar prin postura puternică, este chiar o minune cum ceva aşa mic poate face atât de multe.

Digital Crystal Clear pentru precizie pe care vei dori să o împărtăşeşti

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

11

Recenzii

91%

recomandă acest produs

3
2
1

28/05/2019

Česká republika

Česká republika

pěkný, cenově dostupný, výborný obraz

Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

10/04/2018

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

Skvělý příjem signálu, pěkné barvy, malý odběr el.energie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

21/11/2017

Česká republika

Česká republika

Výnikající televizor, vřele doporučuji.

Po vybalení a zapojení s digitální anténou SDV6222/12 ihhned po naladění TV stanic bezchybný obraz a zvuk. Vše o televizoru , ladění , nastavení přehledné a perfektně fungující. Televizor má krásný obraz a jásný čistý zvuk. Doporučuji jeho nákup, určitě splní náročné požadavky od náročného zákazníka.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.