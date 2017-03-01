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Producție oprită

5200 seriesTelevizor LED Full HD ultrasubţire

24PFS5231/12

4.2

| (15) Recenzii | 87% recomandă acest produs

Televizor LED Full HD ultrasubţire

Cu dimensiune compactă. Mare în toate celelalte aspecte. Introducem seria Philips 5200. Cu soluţia completă de sunet încorporată, a conectivităţii wireless şi a performanţei puternice de sunet, acesta îţi va schimba modul de vizionare la televizoarele de mici dimensiuni.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologie Digital Crystal Clear

Televizor LED Full HD ultrasubţire

  • 60 cm (24")

  • Televizor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Sunet incredibil dintr-o soluţie de sunet incredibil de compactă

Următoarea revoluţie pentru micile ecrane a sosit. Soluţia completă de sunet încorporată Philips este o boxă integrată care are şi rolul de suport inteligent pentru televizor. Are combinaţia perfectă de difuzoare pentru a da viaţă filmelor, a duce jocurile la un alt nivel şi muzica în urechile tale. Conectivitatea wireless te lasă să te joci ce vrei, atunci când vrei - fără efort, şi cu un sunet incredibil. Iar prin combinaţia de culori alb şi argintiu, arată perfect în orice încăpere.

USB pentru redare multimedia

USB pentru redare multimedia

Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.

TV compact portabil: conceput să fie acolo unde este şi distracţia

Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!

Specificaţii tehnice

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4.2

din 5

15

Recenzii

87%

recomandă acest produs

3

01/03/2017

România

România

Acest produs se incadreaza perfect intr-o camera mica.

Este cu siguranta produsul anului 2017. Calitatea imaginii si sunetul deosebit satisfac cu siguranta cele mai pretentioase exigente. Face echipa cu produsul chromecast. Meniu intuitiv, usor de navigat si de intervenit cand e cazul. Pentru familia televizoarelor de 60 cm sant sigur ca nu gresesc daca acord nota maxima cu felicitari.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5200 series 24PFS5231 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5200 series 24PFS5231 Televizor LED Full HD ultrasubţire

17/04/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Dobrá televize

Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Data utilizării 2018-04-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Data utilizării 2018-04-17

27/05/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní TV

Výborný obraz i zvuk, jednoduché ovládání, mnoho možností nastavení, velká spokojenost. Vřele doporučuji!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.