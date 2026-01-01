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Producție oprită

BrillianceMonitor LCD AMVA, cu iluminare de fundal cu LED-uri

249C4QSB/00

Uimitor de frumos
Noul monitor Philips Blade 2, cu un design elegant, ultrasubţire, şi un afişaj AMVA cu perspectivă largă este pregătit pentru performanţe excepţionale
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Afişaj AMVA ultra subţire de înaltă performanţă

Uimitor de frumos

  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Ecran Full HD

Afişaj cu LED AMVA pentru imagini vii, extralate şi contrast foarte ridicat

Afişaj cu LED AMVA pentru imagini vii, extralate şi contrast foarte ridicat

Afişajul cu LED AMVA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care vă oferă un raport de contrast foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe Web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, oferind imagini foarte clare chiar şi în modul pivot la 90 de grade

SmartImage: Experienţă de afişare optimă şi intuitivă

SmartImage: Experienţă de afişare optimă şi intuitivă

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Imagine, Divertisment, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza scenariului pe care îl selectaţi, SmartImage îmbunătăţeşte dinamic contrastul, saturaţia culorilor, definiţia imaginilor şi clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Design elegant, ultrasubţire pentru aspect modern

Noua gamă de monitoare Philips utilizează cea mai recentă generaţie de LED-uri ultrasubţiri, permiţând, prin urmare, design-uri mult mai subţiri decât pentru generaţia anterioară. Aspectul subţire conferă un aspect plăcut monitoarelor şi permite economisirea spaţiului pe birou!!

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