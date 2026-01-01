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Producție oprită
240B7QPTEB/01
Imagini clare, performanţă eficientă
Afişajul PowerSensor de la Philips, care utilizează în proporţie de 85% materiale reciclate şi carcasă fără PVC şi BFR, este ideal pentru productivitatea ecologică
B Line
24 (diagonală de 24,1” / 61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor este un 'senzor pentru persoane' integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând costurile de energie cu până la 70 % şi prelungind durata de viaţă a monitorului.
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi – chiar şi în modul de pivotare cu 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Cu DisplayPort-out, poţi conecta mai multe afişaje de înaltă rezoluţie cu un singur cablu, de la primul afişaj la PC. Capacitatea de înlănţuire a mai multor afişaje permite crearea unui desktop curat, fără deranjul creat de un număr prea mare de cabluri răspândite peste tot.
Recenzii
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
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