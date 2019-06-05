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Producție oprită
E Line
23" (58,4 cm)
Ecran Full HD
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
SmartImage Lite este o combinaţie exclusivă de tehnologii Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran. Pe baza scenariului pe care îl selectaţi, SmartImage Lite îmbunătăţeşte dinamic contrastul, saturaţia culorilor, definiţia imaginilor şi clipurile video, pentru performante de afişare de excepţie – totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
ceco7
05/06/2019
България
Отличен монитор
Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка