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Producție oprită

BrillianceMonitor LCD

231S4LCB/00

Productivitate durabilă
Afişajul ergonomic cu LED-uri de la Philips, care utilizează în proporţie de 25% materiale reciclate, şi carcasa fără PVC şi BFR sunt ideale pentru productivitatea ecologică
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cu afişajul ergonomic cu LED-uri, eficient energetic

Productivitate durabilă

  • S Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Ecran Full HD

Tehnologia cu LED-uri asigură culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

SmartErgoBase permite reglări ergonomice simple

SmartErgoBase permite reglări ergonomice simple

SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului şi simplifică gestionarea cablurilor. Posibilităţile de reglare a înălţimii, înclinării şi rotirii permit obţinerea rapidă a poziţiei de lucru perfecte. Sistemul elimină solicitările fizice din timpul unei zile de lucru şi permite gestionarea cablurilor, reducând „păienjenişul” de cabluri şi păstrând aspectul profesional al biroului.

Înălţime mică între ramă şi masă pentru confort maxim la citire

Înălţime mică între ramă şi masă pentru confort maxim la citire

Monitorul Philips, mulţumită bazei SmartErgoBase avansate, poate fi coborât până la nivelul biroului pentru un unghi de vizualizare confortabil. Înălţimea mică între masă şi ramă este soluţia perfectă dacă utilizaţi ochelari cu lentile bifocale, trifocale sau progresive pentru lucrul la calculator. În plus, permite utilizatorilor cu diferenţe mari de înălţime să utilizeze monitorul la unghiul şi setările de înălţime preferate, reducând oboseala.

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Referințe

  1. EPEAT Gold este valabil numai unde Philips înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru statutul de înregistrare din ţara dvs.