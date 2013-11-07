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Producție oprită
231P4QPYES/00
P Line
23" (58,4 cm)
Ecran IPS Full HD
PowerSensor este un „senzor pentru persoane” integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând cu până la 80 de procente cheltuielile cu energia şi prelungind durata de viaţă a monitorului
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afişajului – chiar şi în modul pivot la 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Jack500
07/11/2013
Polska
Same zalety
Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Jack500
01/09/2012
Polska
Bardzo dobry.
Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
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