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Producție oprită
231P4QPYEB/00
P Line
23" (58,4 cm)
Ecran IPS Full HD
PowerSensor este un „senzor pentru persoane” integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând cu până la 80 de procente cheltuielile cu energia şi prelungind durata de viaţă a monitorului
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afişajului – chiar şi în modul pivot la 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.
3.8
din 5
4
Recenzii
Mario74
17/10/2016
România
Cumpărător verificat
Produse de calitate superioara!
Buna ziua, Am cumpărat trei tv. cu led dintre care cel cu diagonala de 32 inch din seria 5000 stiu sigur ca este full led, deoarece are o imagine mult apropiată de 4 K ,un monitor IPS 24 inch si un Blender. Sunt f. mulțumit de aparatura electrocasnica Philips. Sper ca pe viitor să rămână același brend cu pretenții superioare si sa nu ne dezamăgească. Nota mea, din suflet este 10/10.Va mulțumesc în numele tuturor care au achiziționat cel puțin un ap.Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor
Humpf2
18/03/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Doskonały obraz i żywe kolory
Wygoda podczas pracy dzięki możliwości regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia monitora. Mniejsze koszty zużycia energii, choć czujnik obecności użytkownika włącza się za szybko i utrudnia np. oglądanie filmu z większej odległości.
Avantaje
Komfort pracy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED
szabi78
12/02/2018
Magyarország
klassz
kissé nehézkes a gombok használata. nem is látszanak hogy hol vannak. kár hogy hdmi csatlakozó nincs rajta a dőlészszög és magasság beállítása jó! a fényerőt nem tudom hol kell állítani a szem számára kellemes, selymes képe van nem értem miért kell olyan masszív tápkábel hozzá.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás
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