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Producție oprită
22PFS4031/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Designul elegant al televizorului Philips din seria 4000 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea HEVC a imaginii şi de sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.
55 cm (22")
Televizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
4.2
din 5
9
Recenzii
89%
recomandă acest produs
vencl
26/01/2018
Česká republika
S tímto televizorem jsem spokojen.
Uvedený typ televizoru odpovídá požadavkům, které jsem měl před nákupem. t.j. velikost (umístěn v malé místnosti), možnost zavěšení na zeď, teletext - titulky. dále oceňuji velice podrobný návod, díky kterému jsem odstranil počáteční problémy s titulky.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
gesor
06/01/2018
Česká republika
Jako druhá TV do bytu vynikající.
Výborný výkon, kvalitní příjem, zobrazení. Jednoduchá obsluha.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
kodlík
06/06/2017
Česká republika
Cumpărător verificat
výborný přístroj
vřele doporučuji tento přístroj,za málo peněz hodně muziky
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.