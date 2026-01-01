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Producție oprită

BrillianceMonitor LCD IPS, cu iluminare de fundal cu LED-uri

229C4QHSW/00

Uimitor de frumos
Noul monitor Philips Blade 2, cu un design elegant, ultrasubţire şi un afişaj IPS cu perspectivă largă este pregătit pentru performanţe excepţionale
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Afişaj IPS ultra subţire de înaltă performanţă

Uimitor de frumos

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Ecran Full HD

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afişajului – chiar şi în modul pivot la 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

SmartImage: Experienţă de afişare optimă şi intuitivă

SmartImage: Experienţă de afişare optimă şi intuitivă

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Imagine, Divertisment, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza scenariului pe care îl selectaţi, SmartImage îmbunătăţeşte dinamic contrastul, saturaţia culorilor, definiţia imaginilor şi clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Design elegant, ultrasubţire pentru aspect modern

Noua gamă de monitoare Philips utilizează cea mai recentă generaţie de LED-uri ultrasubţiri, permiţând, prin urmare, design-uri mult mai subţiri decât pentru generaţia anterioară. Aspectul subţire conferă un aspect plăcut monitoarelor şi permite economisirea spaţiului pe birou!!

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