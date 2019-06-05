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  • Afişaj IPS de înaltă performanţă
  • Afişaj IPS de înaltă performanţă

Producție oprită

Monitor LCD IPS, cu iluminare de fundal cu LED-uri

227E4QSD/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Afişaj IPS de înaltă performanţă
Experimentaţi imagini excepţionale cu LED-uri pe acest afişaj IPS extralat. Cu un design elegant, subţire şi SmartImage Lite, acest afişaj este o alegere excelentă!
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pentru culori vii, strălucitoare

Afişaj IPS de înaltă performanţă

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Ecran Full HD

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

SmartImage Lite pentru o experienţă LCD de neuitat

SmartImage Lite este o combinaţie exclusivă de tehnologii Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran. Pe baza scenariului pe care îl selectaţi, SmartImage Lite îmbunătăţeşte dinamic contrastul, saturaţia culorilor, definiţia imaginilor şi clipurile video, pentru performante de afişare de excepţie – totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton.

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/06/2019

България

България

Отличен монитор

Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

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