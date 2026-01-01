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Producție oprită
223V5QSB6/00
Imagini LED minunate în culori vii
Bucuraţi-vă de imagini vii cu LED-uri pe acest afişaj Philips. Echipat cu SmartControl Lite, acesta reprezintă o alegere minunată!
V Line
21,5" (54,6 cm)
Afişajele AH-IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele AH-IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
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