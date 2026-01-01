Afişajul AH-IPS oferă imagini uimitoare datorită unghiurilor largi de vizualizare

Afişajele AH-IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele AH-IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.