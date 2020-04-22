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Producție oprită
220V4LAB/00
Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
Bucuraţi-vă de imagini cu LED-uri vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu SmartControl Lite şi difuzoare stereo, acesta reprezintă o alegere minunată!
V Line
22" (55,9 cm)
Energy Star este un program de eficienţă energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că achiziţionaţi un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficienţa energetică la toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 şi respectă sau depăşesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se găsesc la www.energystar.gov
4.4
din 5
5
Recenzii
CosminaM
22/04/2020
România
Cumpărător verificat
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Data utilizării 2018-04-22
Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Data utilizării 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Józef
19/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED