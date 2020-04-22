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Producție oprită

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

220V4LAB/00

4.4

| (5) Recenzii

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

Bucuraţi-vă de imagini cu LED-uri vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu SmartControl Lite şi difuzoare stereo, acesta reprezintă o alegere minunată!

Vezi toate beneficiile

cu difuzoare stereo

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

Suportul VESA asigură flexibilitate

Amprenta mică economiseşte spaţiu

Energy Star pentru eficienţă energetică şi consum redus

Energy Star este un program de eficienţă energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că achiziţionaţi un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficienţa energetică la toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 şi respectă sau depăşesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se găsesc la www.energystar.gov

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

5

Recenzii

4
3
1

22/04/2020

România

România

Cumpărător verificat

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Data utilizării 2018-04-22

Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Data utilizării 2018-04-22

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

19/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

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