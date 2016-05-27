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Producție oprită

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

220V3LSB/00

4.9

| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

Este o încântare să utilizaţi acest afişaj subţire, atractiv. Caracteristicile esenţiale precum SmartContrast, care asigură imagini bogate, strălucitoare, fac din acesta o alegere excelentă!

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Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

Afişaj ecologic fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Tehnologie cu LED-uri pentru culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Design atractiv, subţire, strălucitor

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

27/05/2016

România

România

Cumpărător verificat

Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.

Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 190V3LSB LED monitor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 190V3LSB LED monitor

10/12/2017

Polska

Polska

To super monitor

jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V3LSB LED monitor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V3LSB LED monitor

09/04/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt

Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 196V3LSB LED monitor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 196V3LSB LED monitor

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