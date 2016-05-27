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Producție oprită
Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
Este o încântare să utilizaţi acest afişaj subţire, atractiv. Caracteristicile esenţiale precum SmartContrast, care asigură imagini bogate, strălucitoare, fac din acesta o alegere excelentă!
V Line
22" (55,9 cm)
Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
4.9
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Elisabeta
27/05/2016
România
Cumpărător verificat
Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.
Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 190V3LSB LED monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 190V3LSB LED monitor
renata833
10/12/2017
Polska
To super monitor
jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V3LSB LED monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V3LSB LED monitor
Klofho
09/04/2017
Polska
Bardzo dobry sprzęt
Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V3LSB LED monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V3LSB LED monitor