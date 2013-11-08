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Producție oprită

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

220V3LAB/00

4.7

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

Este o încântare să utilizaţi acest afişaj subţire, atractiv. Caracteristicile esenţiale precum SmartContrast, care asigură imagini bogate, strălucitoare, fac din acesta o alegere excelentă!

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Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

Difuzoare încorporate pentru un aspect ordonat al biroului

O pereche de difuzoare stereo integrate în dispozitiv. Acestea pot fi difuzoare frontale vizibile sau difuzoare invizibile, orientate în jos, în sus, în spate etc., în funcţie de model şi design.

Energy Star pentru eficienţă energetică şi consum redus

Energy Star este un program de eficienţă energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că achiziţionaţi un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficienţa energetică la toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 şi respectă sau depăşesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se găsesc la www.energystar.gov

SmartContrast 10000000:1 pentru detalii negre bogate

Vă doriţi ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast şi cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. SmartContrast va creşte contrastul cu un nivel superior de negru şi randarea exactă a umbrelor şi a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt şi culori vibrante.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

08/11/2013

Polska

Polska

Najlepszy jaki mogłem wybrać w tej kwocie.

Doskonały obraz, wiele funkcji, złącze cyfrowe, ładny design, bardzo dobra cena.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V3LAB LED monitor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V3LAB LED monitor

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý přístroj za rozumnou cenu

Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba

Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor

Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.

JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor

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