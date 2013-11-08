Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
Este o încântare să utilizaţi acest afişaj subţire, atractiv. Caracteristicile esenţiale precum SmartContrast, care asigură imagini bogate, strălucitoare, fac din acesta o alegere excelentă!
V Line
22" (55,9 cm)
O pereche de difuzoare stereo integrate în dispozitiv. Acestea pot fi difuzoare frontale vizibile sau difuzoare invizibile, orientate în jos, în sus, în spate etc., în funcţie de model şi design.
Energy Star este un program de eficienţă energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că achiziţionaţi un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficienţa energetică la toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 şi respectă sau depăşesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se găsesc la www.energystar.gov
Vă doriţi ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast şi cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. SmartContrast va creşte contrastul cu un nivel superior de negru şi randarea exactă a umbrelor şi a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt şi culori vibrante.
4.7
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Bruno
08/11/2013
Polska
Najlepszy jaki mogłem wybrać w tej kwocie.
Doskonały obraz, wiele funkcji, złącze cyfrowe, ładny design, bardzo dobra cena.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V3LAB LED monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V3LAB LED monitor
Pepa
08/09/2013
Česká republika
Dobrý přístroj za rozumnou cenu
Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor
OLDAII
03/09/2013
Česká republika
MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.
JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor