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Producție oprită

Monitor LCD

220V3AB/00

Bucuraţi-vă de imagini minunate

Este o plăcere să folosiţi acest afişaj atractiv, subţire. Caracteristicile sale esenţiale, cum ar fi SmartContrast, asigură redarea unor imagini foarte strălucitoare, iar difuzoarele stereo vă îmbogăţesc experienţa multimedia, făcând ca acest afişaj să fie o alegere excelentă!

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Bucuraţi-vă de imagini minunate

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

SmartContrast 10000000:1 pentru detalii negre bogate

Vă doriţi ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast şi cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. SmartContrast va creşte contrastul cu un nivel superior de negru şi randarea exactă a umbrelor şi a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt şi culori vibrante.

Difuzoare încorporate pentru un aspect ordonat al biroului

O pereche de difuzoare stereo integrate în dispozitiv. Acestea pot fi difuzoare frontale vizibile sau difuzoare invizibile, orientate în jos, în sus, în spate etc., în funcţie de model şi design.

Energy Star pentru eficienţă energetică şi consum redus

Energy Star este un program de eficienţă energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că achiziţionaţi un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficienţa energetică la toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 şi respectă sau depăşesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se găsesc la www.energystar.gov

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