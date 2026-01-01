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Producție oprită

BrillianceMonitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

220S4LAS/00

Productivitate durabilă
Afişajul cu LED-uri de la Philips, care utilizează în proporţie de 25% materiale reciclate, şi carcasa fără PVC şi BFR sunt ideale pentru productivitatea ecologică
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cu afişajul cu LED-uri eficient energetic

Productivitate durabilă

  • S Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680x1050

Tehnologia cu LED-uri asigură culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza selecţiei, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor, claritatea imaginilor şi a clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Boxe stereo integrate pentru multimedia

Boxe stereo integrate pentru multimedia

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

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