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Producție oprită

BrillianceMonitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

209CL2SB/00

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Afişaj cu LED-uri ultra subţire. Pur şi simplu uimitor.

Cu un design ultra subţire şi tehnologii care asigură culori clare, vii, afişajul Philips Blade cu LED-uri reprezintă o sofisticare grozavă de nivel nou

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Afişaj cu LED-uri ultra subţire. Pur şi simplu uimitor.

  • Blade

  • 20" / 50,8 cm

  • C-line

Energy Star pentru eficienţă energetică şi consum redus

Energy Star este un program de eficienţă energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că achiziţionaţi un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficienţa energetică la toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 şi respectă sau depăşesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se găsesc la www.energystar.gov

Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Materiale ecologice care respectă standardele internaţionale

„Philips se angajează să utilizeze materiale durabile, ecologice în gama sa de monitoare. Toate părţile din plastic ale carcasei, părţile metalice ale cadrului şi ambalajul sunt materiale 100% reciclabile. Pentru anumite modele utilizăm până la 65% componente din plastic reciclat. Respectarea cu stricteţe a standardelor RoHS asigură reducerea substanţială sau eliminarea substanţelor toxice precum plumbul, de exemplu. Conţinutul de mercur a fost redus semnificativ în monitoarele cu iluminare de fundal CCFL şi eliminat complet din monitoarele cu iluminare de fundal cu LED-uri. Vizitaţi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ pentru a afla mai multe.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

20/09/2015

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

perfektní

nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor

Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

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