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Producție oprită

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

200V4LSB/00

4.7

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bucură-te de imagini LED excelente, în culori vii

Bucură-te de imagini LED vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu SmartControl Lite, este o alegere minunată!

Vezi toate beneficiile

Bucură-te de imagini LED excelente, în culori vii

  • V Line

  • 20 (diagonală de 19,5”/49,5 cm)

Energy Star pentru eficienţă energetică şi consum redus

Energy Star este un program de eficienţă energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că achiziţionaţi un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficienţa energetică la toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 şi respectă sau depăşesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se găsesc la www.energystar.gov

Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Amprenta mică economiseşte spaţiu

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

13/10/2019

България

България

Cumpărător verificat

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Data utilizării 2018-10-13

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Data utilizării 2018-10-13

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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