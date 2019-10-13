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Producție oprită
Bucură-te de imagini LED excelente, în culori vii
Bucură-te de imagini LED vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu SmartControl Lite, este o alegere minunată!
V Line
20 (diagonală de 19,5”/49,5 cm)
Energy Star este un program de eficienţă energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că achiziţionaţi un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficienţa energetică la toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 şi respectă sau depăşesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se găsesc la www.energystar.gov
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Теодорина
13/10/2019
България
Cumpărător verificat
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Data utilizării 2018-10-13
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Data utilizării 2018-10-13
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED