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Producție oprită
V Line
19" (48,3 cm)
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Теодорина
13/10/2019
България
Cumpărător verificat
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED