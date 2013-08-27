Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
190V4LSB2/00
V Line
19" (48,3 cm)
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
3.7
din 5
3
Recenzii
rozgardia11
27/08/2013
Česká republika
Vynikajuca kvalita
Kupil som si monitor Philips a som s ním veľmi spokojný,je usporný a má pekné farby.Aj moja dcéra si ho obľúbila a často pozerá rozprávky....
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED
Jano753
19/12/2013
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd.
W tym przedziale cenowym ów monitor jest najlepszym wyborem.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
DziadekMaciek
16/11/2013
Polska
Łączną ocenę obniża niska jakość podświetlenia ekranu
Wygląd ekranu silnie zależy od kąta obserwacji w pionie. Obraz oglądany nawet nieznacznie z góry jest blady i mało kontrastowy. Ten sam motyw oglądany nieznacznie z dołu mocno ciemnieje i traci szczegóły w partiach ciemnych. Przy zakupie nie sprawdziłem jakości obrazu i kierowałem się atrakcyjną ceną i dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami z wyrobami Philips Nie spodziewałem się tego w wyrobie znanej firmy o pewnej renomie. Wady tej nie rekompensuje mały pobór energii ani bardzo wygodne menu. Oceniając wysoko wygląd wyrobu miałem na myśli jego design.
Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED