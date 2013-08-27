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  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

Producție oprită

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

190V4LSB2/00

3.7
| (3) Recenzii
Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
Bucuraţi-vă de imagini cu LED-uri vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu SmartControl Lite, acesta reprezintă o alegere minunată!
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Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Specificaţii tehnice

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3.7

din 5

3

Recenzii

3
1

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Vynikajuca kvalita

Kupil som si monitor Philips a som s ním veľmi spokojný,je usporný a má pekné farby.Aj moja dcéra si ho obľúbila a často pozerá rozprávky....

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED

19/12/2013

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd.

W tym przedziale cenowym ów monitor jest najlepszym wyborem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

16/11/2013

Polska

Polska

Łączną ocenę obniża niska jakość podświetlenia ekranu

Wygląd ekranu silnie zależy od kąta obserwacji w pionie. Obraz oglądany nawet nieznacznie z góry jest blady i mało kontrastowy. Ten sam motyw oglądany nieznacznie z dołu mocno ciemnieje i traci szczegóły w partiach ciemnych. Przy zakupie nie sprawdziłem jakości obrazu i kierowałem się atrakcyjną ceną i dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami z wyrobami Philips Nie spodziewałem się tego w wyrobie znanej firmy o pewnej renomie. Wady tej nie rekompensuje mały pobór energii ani bardzo wygodne menu. Oceniając wysoko wygląd wyrobu miałem na myśli jego design.

Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Acest review a fost făcut pentru 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

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