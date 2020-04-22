ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

Producție oprită

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

190V4LAB/00

4.4
| (5) Recenzii
Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
Bucuraţi-vă de imagini cu LED-uri vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu SmartControl Lite şi difuzoare stereo, acesta reprezintă o alegere minunată!
Vezi toate beneficiile

cu difuzoare stereo

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Sunet puternic cu difuzoarele 2x2 waţi RMS

Acum vă puteţi bucura de toate aplicaţiile dvs. multimedia şi sociale cu sunet stereo. Aceste difuzoare încorporate nu doar sună extraordinar, ci vă ajută să scăpaţi de aglomerarea externă de cabluri şi să economisiţi spaţiu preţios pe birou.

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.4

din 5

5

Recenzii

4
3
1

22/04/2020

România

România

Cumpărător verificat

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

19/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips