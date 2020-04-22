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Producție oprită
190V4LAB/00
V Line
19" (48,3 cm)
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
Acum vă puteţi bucura de toate aplicaţiile dvs. multimedia şi sociale cu sunet stereo. Aceste difuzoare încorporate nu doar sună extraordinar, ci vă ajută să scăpaţi de aglomerarea externă de cabluri şi să economisiţi spaţiu preţios pe birou.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
4.4
din 5
5
Recenzii
CosminaM
22/04/2020
România
Cumpărător verificat
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Józef
19/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED