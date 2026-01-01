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  • Bucuraţi-vă de imagini excelente în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente în culori vii

Producție oprită

Monitor LCD

190V3AB5/00

Bucuraţi-vă de imagini excelente în culori vii
Bucuraţi-vă de imagini LCD vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu difuzor stereo. Este o alegere minunată!
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cu audio stereo

Bucuraţi-vă de imagini excelente în culori vii

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Difuzoare încorporate pentru un aspect ordonat al biroului

O pereche de difuzoare stereo integrate în dispozitiv. Acestea pot fi difuzoare frontale vizibile sau difuzoare invizibile, orientate în jos, în sus, în spate etc., în funcţie de model şi design.

SmartContrast 10000000:1 pentru detalii negre bogate

SmartContrast 10000000:1 pentru detalii negre bogate

Vă doriţi ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast şi cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. SmartContrast va creşte contrastul cu un nivel superior de negru şi randarea exactă a umbrelor şi a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt şi culori vibrante.

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

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