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Producție oprită
190BL1CS/00
B Line
19" (48,3 cm)
Format 16:10
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
Baza ergonomică compactă este o bază pentru monitoare Philips „uşor de utilizat” care se rabatează, pivotează şi se reglează pe înălţime, pentru a permite fiecărui utilizator să fixeze monitorul în poziţia optimă pentru a beneficia de confort şi eficienţă maxime.
Ecranul dispune de un mecanism încorporat care permite înclinarea şi rotirea înainte şi înapoi.
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