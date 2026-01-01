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  • Afişajul business ergonomic vă creşte productivitatea
  • Afişajul business ergonomic vă creşte productivitatea
  • Afişajul business ergonomic vă creşte productivitatea
  • Afişajul business ergonomic vă creşte productivitatea

Producție oprită

BrillianceMonitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

190BL1CS/00

Afişajul business ergonomic vă creşte productivitatea
Cu funcţii ca SmartImage, Front Stereo Audio, port USB şi bază Ergo, afişajul business economic 190BL1 vă creşte productivitatea
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Afişajul business ergonomic vă creşte productivitatea

  • B Line

  • 19" (48,3 cm)

  • Format 16:10

Tehnologia cu LED-uri asigură culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Reglare pe înălţime la 70 mm pentru poziţie de şedere ideală

Baza ergonomică compactă este o bază pentru monitoare Philips „uşor de utilizat” care se rabatează, pivotează şi se reglează pe înălţime, pentru a permite fiecărui utilizator să fixeze monitorul în poziţia optimă pentru a beneficia de confort şi eficienţă maxime.

Rotire şi înclinare pentru un unghi de vizionare ideal

Ecranul dispune de un mecanism încorporat care permite înclinarea şi rotirea înainte şi înapoi.

Specificaţii tehnice

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