ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Brilliance Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Producție oprită

Asistență

BrillianceMonitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

190BL1CB/00

Brilliance Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Pliant

  • PDF fişier, 631.6 kB
  • 29 March 2024

Manualul proprietarului

  • PDF fişier, 2.2 MB
  • 14 June 2023

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Garanţie

Politicile noastre de garanţie a produselor

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm