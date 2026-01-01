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Producție oprită

Monitor cu LED-uri

160EL1SB/00

Afişaj cu LED-uri: Contrastul nu a fost niciodată mai bun!!

Acest afişaj ecologic cu LED-uri dispune de un raport de contrast superb de 1000000:1. Cu culori naturale, SmartContrast şi finisaj lucios, modelul 160EL1 este alegerea excelentă pentru toate nevoile dvs.

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Afişaj cu LED-uri: Contrastul nu a fost niciodată mai bun!!

  • E-line de 15,6''w (39,6 cm)

  • 1366x768 HD

Tehnologia cu LED-uri asigură culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

SmartContrast 1.000.000:1 pentru detalii negre incredibile, bogate

SmartContrast 1.000.000:1 pentru detalii negre incredibile, bogate

Vă doriţi ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast şi cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. SmartContrast va creşte contrastul cu un nivel superior de negru şi randarea exactă a umbrelor şi a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt şi culori vibrante.

Afişaj ecologic fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.

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