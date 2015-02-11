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Producție oprită

VisionPlusMai multă siguranță și confort

12972VPS2

4.3

| (47) Recenzii

Simte-te în siguranță, condu în siguranță

Becurile pentru faruri Philips VisionPlus asigură o vizibilitate mai mare cu 60%, ceea ce permite șoferilor să vadă mai departe, pentru siguranță și confort mai mare. Oferind o înaltă performanță și o valoare excelentă, VisionPlus este decizia corectă pentru șoferii exigenți de astăzi.

Vezi toate beneficiile

Vizibilitate mai mare cu până la 60%: reacțiile rapide salvează vieți

Simte-te în siguranță, condu în siguranță

  • Tip de lampă: H7

  • 12 V, 55 W

  • Vizibilitate cu până la 60% mai bună

  • Număr de becuri: 2

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranţă

Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranţă

Este recomandat să le schimbaţi în pereche, pentru performanţă simetrică a luminii

Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcţiile

Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcţiile

Care lampă de 12 V pentru ce funcţie? Oferta Philips Automotive include toate funcţiile auto specifice: fază lungă, fază scurtă, lampă de ceaţă faţă, semnalizator faţă, semnalizator lateral, semnalizator spate, lampă stop, lampă marşarier, lampă de ceaţă spate, lămpi număr de înmatriculare, poziţii spate/lampă de parcare, lămpi interior habitaclu.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

47

Recenzii

11/02/2015

România

România

De incredere

Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Data utilizării 2025-11-04

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Data utilizării 2025-11-04

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Data utilizării 2025-02-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Data utilizării 2025-02-28

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