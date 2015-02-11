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VisionMai multă vizibilitate

12972PRC2

4.3

| (47) Recenzii

Simte-te în siguranță, condu în siguranță

Oferind cu 30 % mai multă luminozitate decât un bec auto standard, becurile pentru faruri Vision asigură o performanță excelentă a fasciculului luminos, la un preț foarte competitiv și calitate de echipament original, pentru un plus de siguranță și confort.

Vezi toate beneficiile

Vizibilitate mai mare cu până la 30 %, în comparație cu o lampă standard

Simte-te în siguranță, condu în siguranță

  • Tip de lampă: H7

  • 12 V, 55 W

  • Vizibilitate cu până la 30 % mai mare

  • Cel mai bun raport preţ-calitate

  • Număr de becuri: 2

Becurile Vision proiectează fascicule de lumină mai lungi faţă de lămpile standard

Becurile Vision proiectează fascicule de lumină mai lungi faţă de lămpile standard

Soluţiile noastre de iluminat produc o rază de lumină puternică şi precisă, cu randament maxim. Producem întotdeauna cele mai bune şi mai eficiente soluţii de iluminat, deoarece ştim că iluminatul nostru de înaltă calitate poate salva o viaţă, într-o zi

Siguranţa pe drum începe cu a vedea şi a fi văzut

Siguranţa pe drum începe cu a vedea şi a fi văzut

Lumina este o parte fundamentală a experienţei de condus şi lumina este prima şi singura parte a circuitului de siguranţă, care ajută efectiv la prevenirea accidentelor. Philips promovează protecţia activă de siguranţă, pentru a preveni accidentele prin creşterea vizibilităţii generale şi a iluminării drumului.

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

47

Recenzii

11/02/2015

România

România

De incredere

Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Data utilizării 2025-11-04

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Data utilizării 2025-11-04

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Data utilizării 2025-02-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Data utilizării 2025-02-28

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