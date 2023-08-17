Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    Accepted by 98% of the babies

    Suzete ortodontice
    Pentru o dezvoltare sănătoasă a cavității bucale

    Cumpără acum
    Soother range

    Știai că bebelușii încep să sugă chiar din pântecul mamei?


    Când bebelușul suge, se eliberează hormoni care îl calmează

    Video for Soother

    Suzetele Philips Avent Fabricate 100% din silicon de calitate alimentară


    Am ales în mod conștient siliconul, deoarece este un material mai sigur și mai inert în comparație cu cauciucul natural (latex). Spre deosebire de alte materiale, siliconul utilizat pe scară largă în aplicații medicale nu conține substanțe chimice periculoase, substanțe active la nivel endocrin (de exemplu ВРА) și alergeni.

    Umed şi uscat

    Tetină realizată 100% din silicon de calitate alimentară.

    fără BPA

    fără BPS

    fără ftalați

    fără PVC

    Fără hidrocarburi poliaromatice

    Umed şi uscat

    Siliconul este mai igienic decât latexul

    Sterilizează suzetele Avent în З minute, cu ajutorul trusei de sterilizare ușor de utilizat

    Umed şi uscat

    Durabilitate mai mare în timp

    Cauciucul de silicon este mai durabil, ceea ce face ca utilizarea sa optimă să fie mai îndelungată decât cea a cauciucului natural (latex)​

    Umed şi uscat

    Calitate și siguranță (cu eliminarea riscului de alergii)

    Cauciucul natural (latex) conține substanțe chimice care prezintă probleme de siguranță în cazul contactului cu alimentele și cu pielea, în timp ce cauciucul de silicon este sigur pentru contactul cu alimentele

    Cum ajută tetina ortodontică Avent


    Tetina ortodontică este special concepută încât să respecte forma naturală a palatului, cavității bucale și dinţilor bebelușului. Nu toate suzetele sunt concepute astfel, iar pentru a îndeplini criteriile există anumite caracteristici pe care trebuie să le aibă tetina.
     

    Caracteristici cheie:

    • Moale și flexibilă pentru a lăsa loc limbii.
    • Dimensiuni mici pentru a putea fi ușor comprimată, atunci când este prinsă între limbă și palat.
    • Simetrică, astfel încât să distribuie presiunea în mod egal pe maxilar, dinți și gingii.

    Video for Soother part 2

    De ce să alegi suzeta ortodontică Avent?

    Tooth used as a background

    Vine în întâmpinarea nevoii naturale de supt a bebelușului

    Rată de 98% de acceptare a tetinei**

    Concepute pentru o dezvoltare sănătoasă a cavității bucale

    Formă specială pentru a minimiza presiunea asupra dinților în dezvoltare
     

    Specially designed soother

    Orificiile de aerisire din suzetă lasă aerul să circule cu ușurință, iar astfel bebelușul va putea respira în voie, confortabil și liniștit

    Tetina este simetrică, având o formă specială care permite limbii bebelușului să rămână în poziție naturală

    Specially designed soother

    Tetina noastră texturată din silicon este concepută pentru a reproduce senzația sânului mamei.
     

    Explorează portofoliul de suzete Philips Avent

    • Let your little one’s skin breathe and stay dryer for more comfortable soothing

      Gama Ultra Start

      0-2luni

      Let your little one’s skin breathe and stay dryer for more comfortable soothing

      De noapte


      Cu un corp fosforescent
      Uşor de găsit în întuneric

      Standard


      Cea mai mică și ușoară
      suzetă a noastră


      Liniștește bebelușul încă din prima zi. Mică și ușoară pentru o potrivire perfectă cu fața și gurița nou-născuţilor 

    • Let your little one’s skin breathe and stay dryer for more comfortable soothing

      Gama Ultra Air

      0-6luni

      6-18luni

      18luni+

      Let your little one’s skin breathe and stay dryer for more comfortable soothing

      De noapte


      Strălucește în întuneric
      Ușor de găsit în noapte

      Standard


      4 orificii pentru un flux de aer sporit

      18 luni+


      Tetina extra fermă
      Alină-ți copilul în zilele de dentiție

    • Let your little one’s skin breathe and stay dryer for more comfortable soothing

      Gama Ultra Soft

      0-6luni

      6-18luni

      18luni+

      Made with Healthcare Professionals moms


      Discul de protecţie extrem de moale şi flexibil se mulează pe forma feţei bebeluşului, lăsând mai puţine urme pe piele şi cauzând mai puţine iritaţii ale pielii Cea mai moale suzetă Philips pentru pielea sensibilă a bebelușului Foarte delicată cu obrajii sensibili ai bebelușului

      Concepută perfect pentru micuțul tău

      Ultra air Allows baby’s skin to breathe for maximum soothing comfort

      Ultra start

      Concepută special pentru nou-născuți, se potrivește perfect guriței și feței lor
       

      Cumpără
      Ultra air Allows baby’s skin to breathe for maximum soothing comfort

      Ultra air

      Lasă pielea bebelușului să respire pentru un confort maxim, cu efect liniștitor

      Cumpără
      Ultra soft Our softest soother for your baby’s sensitive skin***

      Ultra soft

      Cea mai moale suzetă Philips, pentru pielea sensibilă a bebelușului***
       

      Cumpără

      Părinții și copiii iubesc suzetele noastre Philips Avent! Rating 4,8 din 300.000 de recenzii ale consumatorilor11


      1-Scorul mediu global pentru suzetele ultra Philips Avent, pe baza a 312.000 de evaluări în 2022.

      Parents and kids love our Philips Avent pacifiers! 4.8 rating out of 300.000 consumer reviews*

      O multitudine de culori și decorațiuni care scot în evidență personalitatea bebelușului tău încă din primele zile!


      Vezi care sunt cele mai populare modele:

        Aplicația Sarcina+

        Îţi prezentăm aplicaţia Sarcina+

        Vrei să vezi imagini frumoase și interactive pentru fiecare săptămână de sarcină? Alătură-te celor peste 50 de milioane de utilizatoare care folosesc deja această aplicaţie pentru sarcină pentru a-şi urmări evoluția de la o săptămână la alta.

        App store
        Magazinul Google

        Sfaturi de la experți care îți vor face viaţa mai uşoară


        * Testele de consumator efectuate în SUA în perioada 2016-2017 au arătat un grad mediu de 98% de acceptare a tetinei texturate Philips Avent, folosită la suzetele ultra air și ultra soft destinate grupelor de vârstă 0-6 luni și 6-18 luni.
        ** Toate suzetele noastre au aceeași formă a tetinei și disc de protecție dintr-o singură bucată, fiind disponibile într-o varietate de forme, inclusiv cele distribuite în spitalele din SUA.
        *** 85% dintre mamele chestionate într-un studiu independent realizat în SUA consideră că această suzetă este mai moale față de opt modele comparabile de la alte mărci importante.

        Făcând clic pe link, veți părăsi site-ul web oficial Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Orice link-uri către site-uri web ale terților care pot apărea pe acest site sunt furnizate numai pentru comoditatea dumneavoastră și nu reprezintă în niciun fel afiliere sau aprobare a informațiilor furnizate pe acele site-uri web conectate. Philips nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-urile web ale unor terțe părți sau la informațiile conținute în acestea.

        Continuă

        You are about to visit a Philips global content page

        Continue

        Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


        Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

        Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

         

        Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
        Vezi T&C aici.

        Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

        Persoane image
        *
        Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
        Ce înseamnă aceasta?
        CE

        Despre noi

        Asistenţă pentru magazinul online
        Caută comandă
        A.N.P.C.
        A.N.P.C. - SAL
        Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
        Despre Philips
        Contactează-ne
        Termeni și Condiții
        Informatii privind condiţiile de legalitate
        © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

        Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.