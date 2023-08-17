Știai că bebelușii încep să sugă chiar din pântecul mamei?
Când bebelușul suge, se eliberează hormoni care îl calmează
Suzetele Philips Avent Fabricate 100% din silicon de calitate alimentară
Am ales în mod conștient siliconul, deoarece este un material mai sigur și mai inert în comparație cu cauciucul natural (latex). Spre deosebire de alte materiale, siliconul utilizat pe scară largă în aplicații medicale nu conține substanțe chimice periculoase, substanțe active la nivel endocrin (de exemplu ВРА) și alergeni.
Tetină realizată 100% din silicon de calitate alimentară.
fără BPA
fără BPS
fără ftalați
fără PVC
Fără hidrocarburi poliaromatice
Siliconul este mai igienic decât latexul
Sterilizează suzetele Avent în З minute, cu ajutorul trusei de sterilizare ușor de utilizat
Durabilitate mai mare în timp
Cauciucul de silicon este mai durabil, ceea ce face ca utilizarea sa optimă să fie mai îndelungată decât cea a cauciucului natural (latex)
Calitate și siguranță (cu eliminarea riscului de alergii)
Cauciucul natural (latex) conține substanțe chimice care prezintă probleme de siguranță în cazul contactului cu alimentele și cu pielea, în timp ce cauciucul de silicon este sigur pentru contactul cu alimentele
Cum ajută tetina ortodontică Avent
Tetina ortodontică este special concepută încât să respecte forma naturală a palatului, cavității bucale și dinţilor bebelușului. Nu toate suzetele sunt concepute astfel, iar pentru a îndeplini criteriile există anumite caracteristici pe care trebuie să le aibă tetina.
Caracteristici cheie:
Moale și flexibilă pentru a lăsa loc limbii.
Dimensiuni mici pentru a putea fi ușor comprimată, atunci când este prinsă între limbă și palat.
Simetrică, astfel încât să distribuie presiunea în mod egal pe maxilar, dinți și gingii.
De ce să alegi suzeta ortodontică Avent?
Vine în întâmpinarea nevoii naturale de supt a bebelușului
Rată de 98% de acceptare a tetinei**
Concepute pentru o dezvoltare sănătoasă a cavității bucale
Formă specială pentru a minimiza presiunea asupra dinților în dezvoltare
Orificiile de aerisire din suzetă lasă aerul să circule cu ușurință, iar astfel bebelușul va putea respira în voie, confortabil și liniștit
Tetina este simetrică, având o formă specială care permite limbii bebelușului să rămână în poziție naturală
Tetina noastră texturată din silicon este concepută pentru a reproduce senzația sânului mamei.
Explorează portofoliul de suzete Philips Avent
Gama Ultra Start
0-2luni
De noapte
Cu un corp fosforescent
Uşor de găsit în întuneric
Standard
Cea mai mică și ușoară
suzetă a noastră
Liniștește bebelușul încă din prima zi. Mică și ușoară pentru o potrivire perfectă cu fața și gurița nou-născuţilor
Gama Ultra Air
0-6luni
6-18luni
18luni+
De noapte
Strălucește în întuneric Ușor de găsit în noapte
Standard
4 orificii pentru un flux de aer sporit
18 luni+
Tetina extra fermă Alină-ți copilul în zilele de dentiție
Gama Ultra Soft
0-6luni
6-18luni
18luni+
Discul de protecţie extrem de moale şi flexibil se mulează pe forma feţei bebeluşului, lăsând mai puţine urme pe piele şi cauzând mai puţine iritaţii ale pielii Cea mai moale suzetă Philips pentru pielea sensibilă a bebelușului Foarte delicată cu obrajii sensibili ai bebelușului
Concepută perfect pentru micuțul tău
Ultra start
Concepută special pentru nou-născuți, se potrivește perfect guriței și feței lor
